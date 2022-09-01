СБУ вычислила организаторов псевдо-референдумов на Востоке Украины, им сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины установила и собрала исчерпывающую доказательную базу для организаторов российского псевдо-референдума на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает СБУ.

Украинская спецслужба установила, что эти лица играли ключевые роли в организации и проведении фейкового «голосования» востоке Украины. Им было сообщено о подозрении таким фигурантам:

- Владимиру Высоцкому, «председателю центральной избирательной комиссии днр»;

- Елене Кравченко, «председателю центральной избирательной комиссии лнр»;

- Александру Кофману – «главе общественной палаты днр»,

- Марине Филипповой –«советнице председателя лнр».

Следователи СБУ подозревают этих лиц в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины: части 5 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность), части 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). В ближайшее время они будут объявлены в розыск.

Они в сговоре с другими лицами направили так называемым «главам л/днр» обращение с инициативой проведения на временно захваченных врагом территориях фейкового референдума, а также предлагали немедленное отделение от Украины и присоединение к россии.

Ранее сообщалось, что Украина созывает Совбез ООН из-за «референдумов», организованных россией.