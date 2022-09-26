Луков назвал проблему вокруг Николаевского хлебзавода не катастрофической и посоветовал предприятию быть внимательнее при последующих тендерах ООН

Первый заместитель николаевского городского головы Виталий Луков считает, что проблема вокруг тендера с изготовлением бесплатного хлеба для Николаева по программе ООН раздута, а руководству Николаевского хлебзавода посоветовал быть внимательнее, чтобы не упустить следующие тендеры.

Об этом он заявил в интервью ТРК «Март».

Напомним, Николаевский хлебзавод не допустили к тендеру ООН по изготовлению бесплатного хлеба, поэтому предприятие рискует закрыться из-за нерентабельности, а его сотрудники могут стать безработными.

Чиновник отметил, что это лишь один из тендеров, в котором Николаевский хлебзавод не смог принять участие, поэтому ситуация не столь катастрофическая, как заявили на предприятии.

— Я думаю, что здесь проблема больше раздута, чем есть на самом деле. Это один из тендеров, который проводит Продовольственная программа ООН по Николаевской области или вообще по Украине по обеспечению хлеба. Эта программа работает и на Николаев, и на другие общины на территории области. Было уже несколько тендеров и один из этих тендеров Николаевский хлебзавод не выиграл или не успел поучаствовать. Это не катастрофа, - заявил Виталий Луков.

К тому же вице-мэр добавил, что ситуация разрешилась с помощью семьи секретаря Николаевского горсовета Дмитрия Фалько, которая за свои средства – 1 миллион гривен, заказала для николаевцев хлеб на Николаевском хлебзаводе и выпекание продолжается. Однако Виталий Луков посоветовал предприятию быть более внимательным при следующих тендерах.

— Будут еще торги, поэтому советую Николаевскому хлебзаводу быть внимательнее и отслеживать тендеры, чтобы не упустить их. К тому же городской голова обратился к Представительству ООН в Украине относительно условий тендеров на тех или иных территориях, чтобы поддержать нашего внутреннего товаропроизводителя. И они пообещали Александру Федоровичу это сохранить в Николаеве не только раздачу хлеба, но и его производство. Я уверен, что это будет учтено. Эта ситуация научила нас всех быть внимательнее, в первую очередь производителя хлеба, - резюмировал он.

Напомним, что мэр Николаева обратился в ООН с просьбой учитывать местные предприятия во время объявления тендеров на поставку продуктов.