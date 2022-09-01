В ГУР предупредили о массированных кибератаках оккупантов на объекты критической инфраструктуры Украины

Кремль планирует осуществить массированные кибератаки на объектах критической инфраструктуры украинских предприятий и учреждений критической инфраструктуры союзников Украины.

Об этом сообщает ГУР.

В первую очередь удар будет направлен на предприятия энергетической отрасли. При проведении операций будет использоваться опыт кибератак на энергосистемы Украины 2015 и 2016 годов.

«Этим враг попытается усилить эффект ракетных ударов по объектам электроснабжения, прежде всего, в восточном и южном регионах Украины. Командование оккупантов убеждено, что это приведет к замедлению наступательных действий украинских Сил обороны», - считают в украинской разведке.

Также, по мнению ГУР, кремль намерен увеличить интенсивность DDoS-атак на критическую инфраструктуру ближайших союзников Украины, прежде всего, Польши и стран Балтии.