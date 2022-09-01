В ФСБ посчитали, что из-за мобилизации из страны уже сбежали более 260 тысяч мужчин

После объявления «долевой» мобилизации из россии уже уехали 261 тысяча мужчин.

Об этом пишет «Новая газета. Европа» со ссылкой на источник в администрации президента России.

По информации издания, в последней справке ФСБ за 25 сентября указывается, что со среды до вечера субботы из россии уехали 261 тысяча мужчин.

В администрации президента россии обсуждения о закрытии границ россии для мужчин призывного возраста начались со среды, когда от силовиков начали поступать цифры о количестве мужчин, выезжающих из страны.

Источник «Новой газеты. Европа» сомневается в подлинности данных ФСБ, поскольку до этого пограничная служба ФСБ «не работала так быстро». По его словам, весной больше пытались исходить из поступающих позже данных, полученных от сотовых операторов.

Однако «атмосфера в администрации президента способствует тому, что силовики и Минобороны смогут убедить путина закрыть выезд, пока не поздно».

При этом «у руководителей нет встреч с президентом на вторую половину сентября». Однако еще в начале месяца подобные встречи были несколько раз в неделю.

Напомним, что фондовый рынок россии обвалился из-за мобилизации – индексы упали до уровня 24 февраля.