ВСУ нарабатывает методы эффективной борьбы с иранскими дронами-камикадзе

Россия в последние дни снизила количество ракетных ударов по Украине, но увеличила присутствие беспилотников в воздушном пространстве над Украиной. ВСУ нарабатывают методы эффективной борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телеканала «Белсат» рассказал, что четырьмя транспортными Ил-76 из Ирана в рф было возможно поставлено несколько сотен ударных дронов.

– Вооруженные силы Украины столкнулись с новым вызовом. В последние дни Харьковщина, Одесчина и Николаевщина подвергаются нападениям этих баражирующих боеприпасов. Применяются [для их ликвидации] все виды вооружения: и стрелковое оружие, и пулеметы, и зенитные установки, и зенитные ракеты, перспективно применять и средства РЭБ. Все методы сейчас изучаются, чтобы более эффективно отрабатывать эти БПЛА. 8 из 10 среди первых (запущенных врагом) были сбиты, противник это учел и использует новые тактические приемы, но мы отрабатываем приемы противодействия. Угроза есть, но цель сбивается, – сказал Игнат.

Начальник объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона единственных новостей также рассказала об успешной борьбе с дронами.

– Это достаточно новое оружие, с которым мы столкнулись, поэтому все образцы, которые мы сумели извлечь, изучаются специалистами, нарабатывается самая эффективная система противодействия им. В частности, есть у нас примеры достаточно результативного сбивания этих дронов. Есть понимание, что их можно сбивать на определенной высоте и стрелковым оружием, это тоже используется достаточно мощно, - сообщила Гуменюк.

Она призвала местных жителей территорий, где происходят боевые действия, в случае звука, похожего на бензопилу или мотороллер, срочно переходить в укрытие. Ведь можно получить ранения как от иранского беспилотника, так и от ударов ВСУ, пытающихся уничтожить объект.

Гуменюк объяснила принцип действия иранского беспилотника и отметила, что он атакует объект, предназначенный для поражения, и разрывается сам от несущей взрывчатки.

Напомним, что Украина высылает посла Ирана в ответ на российские бомбардировки иранскими дронами-камикадзе.