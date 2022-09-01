Турция и Казахстан также отказались признавать результаты «референдумов» в Украине

Казахстан, один из близких бывших советских партнеров россии, не признает возможную аннексию восточных регионов Украины россией путем проведения там референдумов. Идею также поддержали власти Турции.

Об этом сообщает президент Турции Реджеп Эрдоган в эфире телеканала NTV и Rreuters c ccылкой на министерство иностранных дел Казахтана.

«Что касается проведения референдумов... Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенной равноправия и мирного сосуществования», - сказал официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно призывал к урегулированию украинского конфликта в соответствии с уставом ООН.

«Подтверждаем готовность оказать всемерное содействие налаживанию политического диалога. В то же время наша страна считает, что поддержание стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне является самой важной целью», - сказал Смадияров

В свою очередь президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна отказывается признавать «инициативы односторонних референдумов, проводимых в Украине». Он подчеркнул, что позиция Турции с 2014 года не менялась. Тогда Анкара не стала признавать итоги «референдума» в Крыму.

«Мы признаем суверенитет и территориальную целостность Украины. В этой войне мы на стороне Украины. Турция является единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны», — подчеркнул представитель администрации.

Напомним, что ранее россияне завезли на территорию ЗАЭС массовку и устроили представление с голосованием на «референдуме».