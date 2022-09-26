Более двух тысяч бывших украинских военных из Крыма были мобилизованы в вс рф

Украинские военные, которые предали страну принеся присягу россии после аннексии Крымского полуострова, были мобилизованы в российскую армию.

Как передают российские СМИ, об этом сообщил заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Вячеслав Родионов.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что церемония принятия воинской присяги прошла для тех мобилизованных, кто «находились в запасе, служили раньше Украине и не служили в вс рф».

Отправка к месту дальнейшей службы для мобилизованных запланирована на 27 сентября. Жители города будут направлены дляформирования двух подразделений.

«Здесь присутствует более 2 тысяч человек. Специалисты: стрелки, гранатометчики, операторы ПТУР, расчеты артиллеристских орудий, водители боевых машин. На данный момент сегодня они приняли присягу, начинается подготовка их к выполнению поставленных задач. Какие задачи им будут поставлены, покажет время»,- сказал Родионов.

Напомним, как оккупанты начали мобилизацию крымских татар. Коренные жители АР были вынуждены уезжать из Крыма. Позже «администрация» Крыма заявила об окончании мобилизации на оккупированном полуострове.