Украина не намерена проводить дополнительную мобилизацию из-за объявления российским президентом владимиром путиным «частичной мобилизации» в его стране.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Tagesschau.de.

«Мы уже создали резервы через систему территориальной обороны и будем активно использовать эти резервы. Мы не должны сегодня объявлять дополнительную мобилизацию. У нас есть все, и мы готовы к большему количеству российских военнослужащих», - сказал он.

Подоляк также добавил, что Украина теряет не такое большое количество бойцов, как Россия, которой безразлично жертвы.

Напомним, украинские военные, которые предали страну принеся присягу россии после аннексии Крымского полуострова, были мобилизованы в российскую армию.