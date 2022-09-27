В Николаевской ОВА сообщили, что в области есть незначительный отток среднего и младшего медперсонала

В Николаевской области наблюдается небольшой отток медицинского персонала.

Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Николаевской ОВ Максим Безносенко в эфире телеканала НИС-ТВ.

По его словам, не смотря на это, ни одна служба не прекратила свою работу.

— У нас незначительный отток среднего и санитарского медицинского персонала. 90% врачей работают. Есть те, как были призваны и служат в Вооруженных Силах Украины. Ни одна служба у нас не остановилась так, чтобы она не работала. Есть те врачи, которые в первые дни войны выехали за пределы нашей страны, но уже вернулись и снова работают, – рассказал Максим Безносенко.

Напомним, больницы в Николаеве после ракетных, авиаударов и РСЗО восстановили свою работу .