Активисты «МрійДій» объявили сбор средств на буржуйки для ВСУ

В «МрійДій» объявили сбор средств на буржуйки для Вооруженных Сил Украины.

Об этом волонтеры рассказали «Преступности.НЕТ».

«Металлические печи или буржуйки» — необходимая вещь в поле, ведь с помощью них защитники смогут не только согреться, но и высушить одежду и приготовить еду. Кроме того, такие печи достаточно мобильны, что позволит легко перевозить их на новые позиции.

Всего планируем передать военным 100 таких печей.

Все буржуйки предоставим воинам ВСУ, которые держат николаевское и херсонское направления. Но в случае необходимости не будем отказывать и военным на других направлениях», - пишут активисты.