путин может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины 30 сентября, - британская разведка

Британская разведка утверждает, что во время выступления перед обеими палатами российского парламента в пятницу президент рф может объявить об аннексии оккупированных российской армией украинских территорий.

Об этом говорится в материале, опубликованном разведкой Великобритании.

«Существует реальная возможность, что Путин использует свое выступление для официального объявления о присоединении оккупированных регионов Украины к российской федерации», - отмечает британская разведка.

Известно, что «референдумы», которые сейчас проходят на этих территориях, должны завершиться завтра, 27 сентября.

«Российское руководство почти наверняка надеется, что любое объявление об аннексии будет рассматриваться как оправдание «специальной военной операции» и консолидирует патриотическую поддержку конфликта», - говорится в обзоре.

Однако, по мнению британской разведки, это стремление, вероятно, будет подорвано растущей внутренней осведомленностью о недавних неудачах россии на поле боя и значительным беспокойством относительно «частичной мобилизации», объявленной на прошлой неделе.

Напомним, как в россии прошла очередная волна поджогов военкоматов: с начала объявления мобилизации регистрировано 17 случаев.