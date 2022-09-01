В сети опубликовали фото импровизироанного «госпиталя» оккупантов в Изюме

Следователи и криминалисты Национальной полиции осмотрели «госпиталь» российской армии в Изюме на Харьковщине.

Об этом Нацполиция сообщила на своем официальном сайте.

Импровизированные «палаты» были обустроены непосредственно в подвальных помещениях. Судя по следам крови, раненые лежали прямо на полу. Именно здесь, в ужасающих антисанитарных условиях, им оказывали медицинскую помощь.

Перед тем как оставить помещение, оккупанты установили у входа растяжку, которую обезвредили украинские взрывотехники.

Обнаруженный «госпиталь» во время оккупации был закрытым объектом: сюда могли попасть только российские военные, получившие ранения после встречи с ВСУ.

В ходе осмотра следователи и криминалисты обнаружили перевязочные материалы, шприцы, медпрепараты, костыли. Отмечается, что срок годности всех этих вещей датирован 1950-1960-ми годами. А еще – одежда со следами крови и б/ушная распаренная обувь.

Все эти вещи приобщены к материалам уголовного производства. И они помогут установить, кто и кого лечил в этом госпитале.

Напомним, как в сети опубликовали фото освобожденного Изюма: брошенная российская техника и блокпост, где создавали «черные списки» украинцев.