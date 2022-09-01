Первая попытка человечества: NASA намеренно столкнула космический аппарат с астероидом, чтобы попробовать изменить его траекторию

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27.09.2022 13:29

Космический аппарат NASA DART успешно врезался в астероид «Диморфос» - это первая попытка человечества изменить движение астероида или любого небесного тела и предотвратить потенциальное столкновение метеорита с Землей.

Об этом сообщает УП.

DART, размером не больше торгового автомата, врезался в безвредный «Диморфос», размером с футбольный стадион, на расстоянии 11 млн км от Земли.

Отмечается, что хотя удар был очевиден сразу, поскольку радиосигнал DART внезапно прекратился, понадобятся дни или даже недели, чтобы определить, насколько изменился путь астероида.

Миссия стоимостью 325 млн долларов была задумана для того, чтобы определить, способен ли космический аппарат изменить траекторию астероида, сдвинув его с курса настолько, чтобы уберечь планету от опасности.

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