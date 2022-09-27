Глава МИД Франции прибыла в Киев: «Рядом, чтобы поддержать Украину»

Во вторник, 27 сентября, с рабочим визитом прибыла в Киев глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она опубликовала фотографию с Софийской площади в Киеве.

Об этом Катрин Колонна сообщила с своем Twitter, опубликовав фотографию с Софийской площади.

«Доброе утро, Украина, я рада вернуться в Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину», – подписала фотографию министр иностранных дел Франции.

Bonjour l'Ukraine 🇺🇦, la France 🇨🇵 est à vos côtés. #Kiev Good morning #Ukraine, it's good to be back. #Kyiv Доброго ранку #Україно, я рада повернутися #Київ. Франція поруч, щоб підтримати Україну. pic.twitter.com/PoNlKfqqqN — Catherine Colonna (@MinColonna) September 27, 2022

Напомним, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев.