Глава МИД Франции прибыла в Киев: «Рядом, чтобы поддержать Украину»

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27.09.2022 13:50

Во вторник, 27 сентября, с рабочим визитом прибыла в Киев глава министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна. Она опубликовала фотографию с Софийской площади в Киеве.

Об этом Катрин Колонна сообщила с своем Twitter, опубликовав фотографию с Софийской площади.

«Доброе утро, Украина, я рада вернуться в Киев. Франция рядом, чтобы поддержать Украину», – подписала фотографию министр иностранных дел Франции.

Напомним, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев.

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