Жители Снигиревки продолжают выступать против «референдума» оккупантов: «Была, есть и будет Украиной»

Жители временно оккупированной Снигиревки, Николаевской области, продолжают записывать видео в поддержку Украины и против «референдума», организованного российской армией.

Соответствующие видеообращения жители Николаевщины публикуют в Интернете.

«Я хочу заявит про свой протест. Я против референдума. Мой город, моя Снигиревка всегда была, есть и будет Украиной. Мы очень ждем наших защитников. Слава Украине», - говорит одна из жительниц города.

Отмечается, что часть людей, записавших видеообращение, были вынуждены выехать в другие города и страны.

«Мы хотим вернутся в родной дом, в родную школу. Снигиревка - это Украина», - говорит женщина с ребенком на руках.

Люди ожидают прихода украинской армии в оккупированный город и заявляют, что не отдадут родную землю врагу. Вынужденные переселенцы оккупированного района Николаевщины публикуют видео исполнения патриотической песни с украинским флагом в руках.

«Снигиревка - это город свободных людей и свободной страны Украины. Над Снигиревкой всегда будет развеваться украинский флаг и ничьи больные амбиции этого не поменяют. Жители Снигиверки, мы знаем что вам сейчас очень сложно, но вы - пример мужественности и героизма. Мы точно знаем, что ваше и наше сердце всегда будет сине-желтым, верим в вас и ВСУ», - говорят участники акции.

Напомним, как врач из оккупированной Снигиревки рассказал об уговорах россиян перейти на их сторону, избиении в плену, а также об эвакуации раненых украинских солдат.