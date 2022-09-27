«Активные боевые действия не помеха»: «Николаевгаз» заменил три шкафовых газорегулирующих пункта

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27.09.2022 15:13

Газораспределительная компания «Николаевгаз», работающая под брендом Региональной газовой компании, использует материалы европейского уровня качества, произведенные на украинском заводе RGCProduction.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Активные боевые действия не помешали замене устаревшего оборудования в одной из общин. Благодаря собственному производству, логистическим маршрутам, мы имеем возможность выполнять необходимые работы на газовых сетях», - говорится в сообщении.

В современном ШГРП установлены надежные регуляторы давления от наших европейских партнеров – итальянской компании Pietro Fiorentini Spa. Оборудование позволяет удерживать давление на заданном уровне даже при значительных колебаниях, что особенно актуально в зоне боевых действий.

«Своевременные работы обезопасят сети и приборы наших потребителей от колебаний давления, уменьшат расходы технологического газа, что будет положительно влиять на экологию региона. Самое главное – клиенты будут обеспечены услугой бесперебойно! – добавили в компании.

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