«Активные боевые действия не помеха»: «Николаевгаз» заменил три шкафовых газорегулирующих пункта

Газораспределительная компания «Николаевгаз», работающая под брендом Региональной газовой компании, использует материалы европейского уровня качества, произведенные на украинском заводе RGCProduction.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
«Активные боевые действия не помешали замене устаревшего оборудования в одной из общин. Благодаря собственному производству, логистическим маршрутам, мы имеем возможность выполнять необходимые работы на газовых сетях», - говорится в сообщении.
В современном ШГРП установлены надежные регуляторы давления от наших европейских партнеров – итальянской компании Pietro Fiorentini Spa. Оборудование позволяет удерживать давление на заданном уровне даже при значительных колебаниях, что особенно актуально в зоне боевых действий.
«Своевременные работы обезопасят сети и приборы наших потребителей от колебаний давления, уменьшат расходы технологического газа, что будет положительно влиять на экологию региона. Самое главное – клиенты будут обеспечены услугой бесперебойно! – добавили в компании.