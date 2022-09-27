«Готовы на 97%»: Ким рассказал о подготовке к отопительному сезону на Николаевщине

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что регион на 97% готов к отопительному сезону. Однако он отмечает, что существуют две существенные угрозы – постоянные обстрелы и качество воды.

Об этом он рассказал на брифинге.

– Мы готовы на 97%, тестируем систему, заполняем водой. Проблема первая – это военный риск из-за почти ежедневных обстрелов и попадания в критическую инфраструктуру. Вторая проблема – это качество воды, которую мы вынуждены брать из другого источника, и сейчас там много соли, чаще выходит из строя оборудование. То есть количество ремонтов у нас значительно выросло. Это две главные трудности. А с другими мы справимся, – сказал Ким.

Также он отметил, что принудительная эвакуация в связи с похолоданием в области не планируется, а в других населенных пунктах по сравнению с Николаевом проблем с отоплением должно быть меньше. Однако, комментируя рекомендацию городских властей Николаева для горожан о подготовке места зимовки, он сказал, что граждане должны учитывать возможные сложности с отоплением во время войны.

Еще Ким отметил, что волонтеры и власть продолжают помогать гражданам с закрытием поврежденных окон.

Напомним, что «Николаевоблтеплоэнерго» призывает потребителей осуществлять посильные расчеты за тепло в новом отопительном сезоне.