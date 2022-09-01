Даже после освобождения Херсонщины Николаев не сможет быстро возобновить водоснабжение, – первый вице-мэр Луков

В ближайшие месяцы в Николаеве не удастся возобновить подачу питьевой воды через городской водопровод, даже если удастся возобновить водоснабжение из Днепра после освобождения Херсона.

Об этом заявил первый заместитель городского головы Виталий Луков в эфире ТРК «Март».

- Даже после восстановления подачи воды из Днепра то состояние сетей, которое мы видим, его динамику разрушения от соленой воды, приведет к тому, что мы фактически будем переукладать практически все трубы. Это то, над чем мы сейчас работаем с нашими партнерами, – сказал он.

По словам Лукова, на данный момент с партнерами города ведутся переговоры, предварительные расчетные работы.

- Это сотни миллионов гривен. Но мы к этому движемся, - добавил вице-мэр.

Также первый заместитель Сенкевича отметил, что тот объем работы, который выполняется, чтобы поддерживать на нынешнем уровне водоснабжение города, уже беспрецендентный.

– Мы искали опыт других городов, чтобы взять у них этот опыт. Нет в мире такого примера для города такого масштаба, который потерял бы воду, перешел на техническую воду, и имело опыт вовзрата обратно. Нам идти по этому пути, - отметил Виталий Луков.

Напомним, что ранее вице-мэр Луков призывал николаевцев найти себе жилье на зимний период за пределами города.