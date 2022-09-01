«Дает стране независимость от российского газа»: В Польше открыли Балтийский газопровод

Во вторник, 27 сентября, в Польше официально открыли Балтийский газопровод (Baltic Pipe), которым газ из норвежского шельфа через территорию Дании будет поставляться морем в Польшу.

Об этом сообщает «Укринформ».

В торжественной церемонии приняли участие президент и премьер-министр Польши Анджей Дуда и Матеуш Моравецкий, а также глава правительства Дании Мэтте Фредериксен

Президент Дуда подчеркнул, что этот газопровод дает стране независимость от российского газа. Он также добавил, что никто не предполагал, что, несмотря на действующий контракт, россия в этом году просто остановит подачу газа в Ямальском газопроводе.

Премьер Дании Фредриксен назвала это «огромным геополитическим шагом для всех», кототорый в частности позволит Польше стать независимой от российского газа. Фредриксен также отметила, что Копенгаген поддерживает санкции против россии. Она подчеркнула, что Европа должна сделать все возможное, чтобы россия не могла использовать энергетику как оружие против Европы.

«Путин не может победить в этой войне. Мы будем продолжать оказывать нашу большую и общую поддержку Украине, вместе мы приведем к поражению режима путина», - подчеркнула премьер Дании.

Между тем, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что сегодня завершается эра российского доминирования в энергетике и начинается новая эпоха энергетической безопасности Польши.

«Балтийский газопровод сегодня является газопроводом свободы, суверенитета, безопасности и мира»,- констатировал польский премьер.

Ранее Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, в 2023 году через этот газопровод в Польшу можно будет поставить не менее 6,5 млрд кубометров газа. В то же время, в 2024 году объемы поставок возрастут еще на 1 миллиарда кубометра газа.

Напомним, что ранее на обеих нитках газопровода «Северный поток-1» якобы обнаружили неполадки – те же, которые нашли в «Потоке-2». Германия и Дания выразили подозрения, что утечки газа могли стать следствием диверсии.