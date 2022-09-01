Россиянин, в попытках убежать от мобилизации, переплыл реку в Эстонию – пограничники отправили его обратно

Гражданин рф, убегая от мобилизации, переплыл реку в Эстонию, однако был задержан пограничниками и возвращен в россию.

Об этом сообщает ERR.

Также уточняется, что россиянин незаконно пересек эстонскую границу в устье реки Нарва.

Мужчину, совершившего свой поступок из-за объявленной в россии мобилизации, отправили назад в тот же день.

Пограничники уточнили, что незаконное пересечение границы на SUP-доске произошло в устье реки где-то после часа ночи.

«Около 4:30 мужчина был задержан на одной из автобусных остановок. Мужчину доставили в Нарвский пограничный пункт для процессуальных действий, ему выписали штраф в рамках административного производства и отправили обратно в россию», — сообщили пограничники.

Руководитель службы пограничного и миграционного надзора Ээрик Пургел заявил, что это был незаконный переход границы, совершенный из-за страха перед объявленной в соседней стране мобилизацией.

Напомним, пограничная служба Финляндии рекомендовала построить физический барьер на части границы страны с россией из-за «недавних изменений в обстановке безопасности».