Президент Зеленский сообщил об обстановке на фронте – ВСУ продвигаются вперед и освобождают нашу землю

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники продвигаются и освобождают украинскую землю.

Об этом Зеленский заявил в своем ежевечернем обращении.

Он отметил, что сообщать деталей не будет, но они однозначно хорошие.

— Относительно фронта, то скажу коротко и пока без деталей, хотя они будут хорошие: продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю, - сказал Президент.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что россияне почувствовали, что проигрывают, и пытаются оттянуть этот момент.