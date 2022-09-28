Президент Зеленский сообщил об обстановке на фронте – ВСУ продвигаются вперед и освобождают нашу землю

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники продвигаются и освобождают украинскую землю.
Об этом Зеленский заявил в своем ежевечернем обращении.
Он отметил, что сообщать деталей не будет, но они однозначно хорошие.
— Относительно фронта, то скажу коротко и пока без деталей, хотя они будут хорошие: продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю, - сказал Президент.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что россияне почувствовали, что проигрывают, и пытаются оттянуть этот момент.