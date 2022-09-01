Списки готовятся: Глава ОВА Ким рассказал о бесплатных дровах для жителей прифронтовой территории

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что готовятся списки тех жителей области, которые получат бесплатные дрова.

Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

– Вчера правительство проголосовало постановление об обеспечении дровами жителей территорий на линии фронта, деоккупированных территорий. Времени мало. Мы сейчас готовим списки ответственных лиц. Работаем. То, что в интернете, контакты, это рано. Потому что сейчас еще дорабатывается порядок. И это не всем людям. Но если будет разрешать закон и останутся (дрова, – ред.), то, может, и так. Но прежде всего, это передняя линия фронта, где нет электричества, где нет возможности его восстановить. Поэтому, ждите, – сообщил председатель ОВА.