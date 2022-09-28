В Минюсте заявили, что российские пленные смогут звонить домой раз в несколько дней

Каждый российский военнопленный сможет общаться с родными с помощью IP-телефонии раз в несколько дней.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины в Facebook.

Отмечается, что согласно Женевским конвенциям, военнопленные должны иметь возможность общаться с родными и близкими.

В Минюсте отмечают, что во время Первой и Второй мировых войн эту возможность обеспечивала почта, а сейчас кроме нее военнопленные могут воспользоваться услугами IP-телефонии.

«Это важный шаг в направлении соблюдения прав военнопленных согласно нормам Женевских конвенций. Пленным важно поддерживать связь с семьями во избежание депрессий и даже суицидов. Каждый российский военнопленный сможет звонить домой раз в несколько дней», - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность одного разговора – до 15 минут. Разговоры будут записаны и будут сохраняться на сервере. Обеспечением и организацией проекта занимается Министерство юстиции.

Напомним, что россияне почти не кормили украинских пленников, а ООН и Красный крест не проверяли ситуацию.