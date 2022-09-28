Заполнение теплосетей химически очищенной водой и почти полная готовность к пуску тепла: как идет подготовка «Николаевоблтеплоэнерго» к старту сезона

Подготовка к старту отопительного сезона на ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» всегда начинается сразу после окончания предыдущего. Этот год не стал исключением, хотя подготовка изрядно усложнена постоянными обстрелами со стороны россии. К тому же, оккупанты повредили водопровод централизованного водоснабжения из Днепра, и предприятию пришлось искать альтернативные варианты заполнения теплосетей качественной водой.

Все подробности рассказал директор теплоснабжающего предприятия Николай Логвинов корреспондентам Телекомпания МАРТ .

«Все регламентные работы выполняются, оборудование готово к работе, системы заполняются водой из скважин, проходящей химводоочистку. Воды немного, поэтому заполнение будет длительным. Эти работы мы начали на прошлой неделе, и если раньше нам хватало неделю – максимум две для заполнения всех систем, то сейчас мы планируем сделать это в течение месяца», – комментирует директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

Вода, поступающая в систему, проходит специальную обработку, в частности, смягчение, фильтрацию, удаление кислорода, углекислоты и т.д.

Чтобы подать теплоноситель всем потребителям, предприятие завершает подготовку котельных и теплосетей.

«90% оборудования готово к пуску отопления. Сейчас идет заполнение сетей предприятия и идет подготовка вместе с управляющими компаниями к заполнению внутридомовых систем отопления», - добавляет главный инженер ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Кирилл Куприй.

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» продолжает призывать осуществлять посильные расчеты за полученные услуги, ведь предприятие несет большие затраты на энергоносители, в частности закупку газа, подготовительную и ремонтную кампании, чтобы все потребители были с теплом.

Напомним, Ким рассказал о подготовке к отопительному сезону в Николаевской области: « Готовы на 97% ».