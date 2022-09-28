В ОП заявили, что командиры защитников «Азовстали» в ближайшие дни встретятся с семьями в Турции

Командиры защитников «Азовстали», которые 21 сентября были освобождены из российского плена, в ближайшие дни смогут встретиться с семьями.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона «Единые новости».

— Там все условия для них (командиров, – ред.). В ближайшие дни они встретятся со своими семьями. Это важно и для них и для родных. Конечно, встреча будет не в Украине. Это очень важно, и мы пошли на этот шаг, - заявил он.

Он надеется, что с помощью российских военных, попавших в плен ВСУ во время освобождения Харьковской области, удастся вернуть домой еще больше украинских бойцов.

Напомним, что 21 сентября Украина вернула 215 защитников «Азовстали» - среди них «Редис», «Калина» та «Волына».

Также сообщалось, что Эрдоган лично обеспечил безопасность уволенных украинских командиров из «Азовстали».