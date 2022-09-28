В Умани завершились культовые мероприятия – участие в них приняли около 23 тысяч хасидов

В Умани завершились культовые мероприятия по случаю празднования Рош га-Шана. Они продолжались с 25 по 27 сентября. В общей сложности город принял почти 23 тысячи паломников-хасидов.

Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

По его словам, в этом году меры безопасности были беспрецедентны в связи с российской агрессией и возможными провокациями. Публичную безопасность и порядок обеспечивали более 600 правоохранителей. В Умани была развернута работа межведомственного Оперативного штаба, в состав которого вошли представители Национальной полиции Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Территориальной обороны ВСУ и местной военной администрации.

Также был введен запрет на продажу алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий, ограничили движение транспортных средств и доступ в районе паломничества, усилили пропускной режим и контроль за перемещением граждан. Правоохранительные органы проводили контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия. Все это в комплексе дало нужный результат: надлежащее обеспечение как местных жителей, так и приезжих.