Депутаты Одесского горсовета не поддержали снос памятника Екатерине II – мэр Труханов не голосовал

В Одесском горсовете провалили голосование за демонтаж памятника Екатерине II и перенос его в музей.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего голосования, обнародованные в Facebook местным депутатом от «Европейской солидарности» Петром Обуховым.

«В горсовете 64 депутата. Мэр также голосует. Для принятия решения нужно 33 голоса. Если «не голосовал» – присутствовал на сессии, но не нажимал кнопку. Если фамилии нет в списке – депутат либо вынул карточку для голосования, либо не присутствовал», – объяснил Обухов.

Таким образом, из 33 необходимых вопрос набрал лишь 17 голосов «за». При этом отмечается, что «против» сноса памятника никто открыто не выступил, в частности, голосовать отказался и мэр Геннадий Труханов.

Напомним, что ранее памятник разрисовали, сравнив императрицу с путиным. Также одесситы устраивали митинг возле памятника Екатерине II с требованием снести его.