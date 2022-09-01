Артиллерия николаевских морпехов продолжает уничтожать оккупантов на Юге

36-я ОБрМП имени контр-адмирала Михаила Билинского показала видео, как артиллерия бригады во главе со старшим офицером батареи самоходного дивизиона «Маркусом» продолжает уничтожать врага на Юге Украины.

Видео опубликовано на странице бригады в Facebook.

«А пока на России проваливается проведение мобилизации, артиллеристы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уверенно отрабатывают «могилизацию» оккупантского ВОПа. Так, где-то в херсонских степях, под аргументы 122-го калибра морских пехотинцев, враг «успешно провел операцию по свертыванию и организованной переброске, с целью наращивания усилий на втором направлении». 200-я гвардейская дивизия им. кобзона щедро пополнилась рашистскими оккупантами», - говорится в сообщении.