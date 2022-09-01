Замазеева вместе с директором «МК «Волошкове поле» передали бойцам ВСУ автомобиль и дрон

Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с исполнительным директором ООО «МК «Волошкове поле» Виктором Ржавичевым на днях передали в одно из николаевских подразделений еще один автомобиль и еще один дрон.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Мы ежедневно должны благодарить не только наших Героев ВСУ, но и тех, кто находит возможность в эти непростые времена не только сохранять рабочие места и держать экономический фронт, но и помогать военным техникой и оборудованием, приближая нашу Победу», - сообщила она.

Также Анна Замазеева воспользовалась возможностью и, в присутствии военных, вручила от Николаевского областного совета отличие «Крест Святого Николая» исполнительному директору ООО «МК «Волошкове поле» Виктору Ржавичеву, а коллективу ООО «МК «Волошкове поле» почетную грамоту.

Отмечается, что благотворители пообещали, что совсем скоро команда «Волошкове поле» передаст на БФ «Светлые дела» еще один приятный сюрприз, которому, кроме николаевцев, будут рады наши военные.