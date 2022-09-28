Омбудсмен по правам человека Лубинец заверил, что у Украины есть средства на лечение и реабилитацию бойцов

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что государство выделяет средства на лечение, реабилитацию и восстановление бойцов.

Об этом он рассказал на брифинге в Media Center Ukraine-Ukrinform.

— Это, в первую очередь, больницы, и следующая реабилитация будет происходить от государства. К нам поступает масса предложений по реабилитации, протезированию, помощи как внутри нашего государства, так и за рубежом. У нас есть все наработанные механизмы, как это сделать, есть деньги. Мы относимся положительно к инициативам по сбору средств на реабилитацию того или иного бойца, но могу сказать, что от государства все это обеспечено, - подчеркнул омбудсмен.

Он призвал не проводить сборы средств и в первую очередь получить официальную информацию, действительно ли это нужно делать в том или ином случае.

По словам Лубинца, государство выделяет средства, даже если боец нуждается в долгосрочном лечении или реабилитации за границей.

Напомним, Зеленский анонсировал помощь каждому освобожденному из плена.