Омбудсмен по правам человека Лубинец заверил, что у Украины есть средства на лечение и реабилитацию бойцов

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что государство выделяет средства на лечение, реабилитацию и восстановление бойцов.
Об этом он рассказал на брифинге в Media Center Ukraine-Ukrinform.
— Это, в первую очередь, больницы, и следующая реабилитация будет происходить от государства. К нам поступает масса предложений по реабилитации, протезированию, помощи как внутри нашего государства, так и за рубежом. У нас есть все наработанные механизмы, как это сделать, есть деньги. Мы относимся положительно к инициативам по сбору средств на реабилитацию того или иного бойца, но могу сказать, что от государства все это обеспечено, - подчеркнул омбудсмен.
Он призвал не проводить сборы средств и в первую очередь получить официальную информацию, действительно ли это нужно делать в том или ином случае.
По словам Лубинца, государство выделяет средства, даже если боец нуждается в долгосрочном лечении или реабилитации за границей.
Напомним, Зеленский анонсировал помощь каждому освобожденному из плена.