«Коронавирус, к сожалению, не исчез»: нардеп Чорноморов призвал привиться от Covid-19

Народный депутат Украины Артем Чорноморов обратил внимание на то, что пандемия коронавируса продолжается и призвал украинцев делать прививки от Covid-19.

Свой призыв он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Эту неделю работаю в округе. Стараюсь обо всем вам рассказать, начну с благодарности. С момента полномасштабного вторжения россиян из инфопространства почти исчезли сообщения о пандемии коронавируса. Однако он, к сожалению, не исчез. Поэтому, нашел время и сделал так называемую бустерную прививку», - сообщил нардеп.

Он поблагодарил медиков, работающих в условиях военного положения и призвал всех защитить свою жизнь, сделав прививки.