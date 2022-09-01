Два оккупанта обсудили недавнее поражение на Харькощине с брошенной техникой и «частичную» мобилизацию в росии

Два российских военных обсуждают отступление армии рф от Изюма и новости про мобилизацию.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор, опубликованный ГУР.

- Мы недавно Беогородку бл*оставили. Там в окружение попали. Ну неделю сидели в окружении. У нас сейчас Костян за старину. А который Олег Буш был - он 200-й, с Афоней вместе. А у нас вон сегодня бл*т, при поддержку какой-то танковой армии, наш комбат и еще кто-то там один поехал отжимать соседнюю деревню, которую про*бали. Наши пытаются зайти к ним: там какие-то башкиры, особый батальон. Они пошли и тоже их спалили, и тоже на*бенили.

- А Изюм про*бали?

- Ну говорят, что там просто скопление было. Чтобы ы окружение не попасть, они отступили. Там прям до Купянска нах*й.

- Побросали все: пионы - эти дальнобойные 152-е, вот таких дох*я брошено. 72-ки, 90-е (танки, - ред.) брошены, короче. Камазы-х*язы там, торнадо-х*яды - там п*зда техники.

- Обоссались с*ки.

- С БК, со всей х*йней заряженной, прикинь, я ах*л.

- Говорю, хоть подорвали бы, когда съ*бывались.

- Типа говорят там 300 деревень сдали наши. Я говорю: «Да ну нах*й».

- Там от Изюма до Купянска все сдали.

- 300 тысяч *бачей хотят сейчас призвать.

- Как Володя (путин, - ред.) замутил типа референдум будет в 4 областях. Если в состав россии войдет, то хохлы получается уже на нашей территории. Это уже будет война.

- Да, уже будет война, если они п*зданут.

- И как раз мобилизация будет нах*й.

- Чуваки там *бать все обос*ались. Я говорю: «Чу с*ки, сцыканули?».

- Самой что прикольное - это которые 500-е (алкоголики, - ред.) были. Их наверное тоже опять отсюда по мобилизации бл*.

- Конечно, вот сейчас там до 35-ти лет всех загребают. Кто будет «гаситсья» - от 3 до 10 лет нах*й. За эту х*йню прикинь? За сдачу в плен тоже от 3-х до 5-ти нах*й. Короче весел о еб*ть. Вот это же еб*не гастербайтеры. Они же с российской пропиской все, как граждане россии считаются. И они короче съ*бывать начинают из россии. Там все билеты разобраны, все у*буют.

Напомним, что ранее оккупант рассказал о состоянии российских войск на Херсонщине и мечтает получить ранения.