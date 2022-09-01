В Мелитополе подорвали автомобиль с местной колаборанткой

Утром в четверг, 29 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что подорвали автомобиль с местной предательницей Еленой Шапуровой.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своемTelegram.

По его словам, взрыв произошел возле промышленно-экономического колледжа, а женщина, находившаяся в авто, способствовала развитию образования по российской программе.

«Лицо, в мирной жизни прославившееся многочисленными коррупционными схемами в колледже, нашло свое «призвание»: возглавило оккупационный «департамент образования» и всячески помогало оккупантам насаждать рашистский режим «образования», - добавил он.

Напомним, как в оккупированном Мелитополе взорвали квартиру с семьей коллаборантов.