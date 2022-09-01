Из россии за неделю мобилизации выехало больше мужчин, чем было отправлено на войну в феврале

За неделю частичной мобилизации из России выехало больше людей, чем в феврале, когда Владимир Путин объявил войну против Украины.

Об этом сообщает в Twitter разведывательный центр Минобороны Великобритании.

«За семь дней с тех пор, как президент пути объявил частичную мобилизацию, наблюдается достаточно массовый выезд из страны россиян, которые хотят ее избежать. Точные цифры неизвестны, но это, вероятно, уже больше, чем общая численность группировки, которую РФ развернула для вторжения в феврале 2022 года», – говорится в сообщении.

По информации разведки, среди беглецов преобладают «самые состоятельные и образованные люди».

Напомним, Путин объявил частичную мобилизацию в России и пригрозил ядерным оружием. Также сообщалось, что в аннексированном Крыму мужчины пытаются всеми способами избежать мобилизации .