Николаев получил от Румынии 10 камер видеонаблюдения для системы «Безопасный город»

Город Брашов (Румыния) передал Николаеву помощь в виде 10 камер видеонаблюдения для системы «Безопасный город». Средства на покупку камер собирали жители разных городков Румынии.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Известно, что 5 камер уже установили на улицах Николаева, остальные - оборудуют в ближайшее время.

Благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным в разных районах Николаева, городские службы могут контролировать ситуацию на улицах города, предотвращать преступления и оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации.

«Отметим, что город Брашов поддерживает жителей Николаева с первых дней российского вторжения. Это был один из первых городов, который в начале марта послал Николаеву продукты длительного хранения», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Николаеве по программе «Безопасный город» нужно установить еще 450 камер видеонаблюдения – в 2022 году хотят закупить половину.