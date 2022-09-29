Украина вернула из плена еще двух гражданских и четырех николаевских морпехов, защищавших Мариуполь

В Черниговской области состоялся очередной обмен пленными – Украина вернула четырех морпехов и двух гражданских. Военнослужащие участвовали в боях за Мариуполь.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

«Наши – дома. Когда мы возвращаем людей – это всегда большая радость.

Когда я вижу, как наши люди едут домой и могут обнять своих родных после плена у врага, потерявшего любое человеческое лицо, это лучшая мотивация работать 24/7.

Итак, еще больше наших – дома. Состоялся очередной обмен пленными. Мы вернули 6 наших людей - четырех морпехов и двух гражданских.

Офицеры – Булахов Алексей и Костенко Николай. Солдаты – Герасименко Людмила и Иван Земляной. Гражданские – Андруша Виктория и Майборода Яна.

У каждого из них своя история.

К примеру, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в рф и содержали в Курском СИЗО.

Майборода Яна оказалась в плену из-за того, что в ее телефоне вошли фотографии техники россиян на территории Чернобыльской зоны.

Военные участвовали в боях за Мариуполь.

Переговоры об обмене – это сложная работа, а лучшее вознаграждение за нее – свобода украинцев. Именно это стимулирует работу на максимуме эффективности.

Обмены продолжаются. Наша цель – вернуть всех наших людей.

Над этим работаем нон-стоп, и мы это обязательно сделаем.

Благодарю за эффективную работу Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Только в этом месяце мы вернули 235 наших людей. Не останавливаемся.

Слава Украине. Вернем всех», – написал Ермак.