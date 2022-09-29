Оккупант под Херсоном жалуется на точные удары ВСУ с «Хаймарсов»: «Ноги аж трясутся нах*й, земля трясется»

Оккупант, который находится на юге Украины в телефоном разговоре рассказал о удачных ударах ВСУ из разного вида оружия, от которого «земля трясется».

Об этом сообщает СБУ.

- Да х*ли у нас нормально-ненормально давят они нас бл*ть. Вот.

- Да какой давят? Там п*здец. Они, можно сказать, я не знаю, половину бл*ть захватили нах*й того, что было захвачено.

- Да, они давят. Вот фронт находится в двух километрах от нас. Еб*ат они, конечно, конкретно со всего.

- Ну деревни, которые раньше были нашими - отжали, они выгнали наших. Тут бл*ть вплоть до окружения доходило. Х*йня тут конечно серьезная творится. Ну бл*ть, чем они только нас не засыпают: и «градами» и «х*ядами». Я *бал. Мины вообще не прекращаются.

- Так а чего, Вань, командование проспало эту х*йню что-ли или что?

- Я не знаю как.

- Растянули вас там по всей х*йне, по всему фронту размазали, как этих.

- Да, кучками. Вот она и х*йня получается полнейшая. У них эти ракет «Хаймарс» американские пошли. Ноги аж трясутся нах*й. Он въ*бывает, аж земля трясется. Тут наши-то все, дрыщут.