В «ЛДНР» мобилизовано почти все мужское население, - ГУР

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей мобилизовано почти все мужское население.

Об этом сообщает представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью The Guardian.

«Мы видим, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей почти все мужское население мобилизовано. По нашей оценке, после аннексии россией оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей там тоже объявят мобилизацию», – заявил он.

Скибицкий подчеркнул, что задача Украины состоит в том, чтобы нанести наибольшие потери россии на поле боя, что вместе с санкциями и политической изоляцией повлияет на российскую экономику и общество.

Ранее сообщалось, что из россии за неделю мобилизации выехало больше мужчин, чем было отправлено на войну в феврале.