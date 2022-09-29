«В этом деле мы фактически будем первопроходцами»: Домбровская помогает семье из оккупированной Херсонщины зарегистрировать младенца гражданином Украины

Глава движения «Зе Жінки» в Николаеве Татьяна Домбровская помогает семье из временно оккупированной Херсонской области зарегистрировать новорожденного ребенка как гражданина Украины.

Об этом она сообщила в Telegram.

«Очень трогательный для меня момент – регистрация ребенка, родившегося на временно оккупированной территории Херсонской области как гражданина Украины. Ко мне обратилась семья, которую по понятным причинам я не буду называть, они родили младенца и хотят получить украинское свидетельство о рождении. Оказалось, что в этом деле мы фактически будем первопроходцами. И сейчас вместе с Минцифрой и органами регистрации государственных актов гражданского состояния (РАЦС) работаем для того, чтобы признать этого ребенка гражданином Украины», - написала она.

Кроме этого, Домбровская вместе с командой движения «Зе Жінки» работает над созданием действенного механизма для того, чтобы системно организовывать процесс регистрации новорожденных детей на оккупированной территории как граждан Украины.

Она добавила, что никакие референдумы этому не помешают, ведь Херсонщина, Запорожье, Донетчина и Луганщина – это Украина!