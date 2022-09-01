Николаевская БСМП получила современный автомобиль скорой помощи

В Николаеве Больница скорой медицинской помощи получила современный медицинский автомобиль.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Александр Пасечный.

«Во время войны мое особое внимание – учреждениям здравоохранения. Именно они оказывают помощь военным и гражданским, пострадавшим от обстрелов со стороны рашистских террористов. Страдают взрослые люди и дети. Главное – чтобы медицинские работники вовремя оказались на месте трагедии. Помогает скорая. Помогают медицинские работники, всегда на передовой.

Сегодня передал машину скорой помощи ведущему медицинскому заведению области. Эта машина – мобильный медицинский центр, оснащенный современным оборудованием. В приобретении автомобиля способствовал Rotary Club Köln-Ville и лично господин Ulrich Steinert. Спасибо за очередную помощь Николаевсщине народной депутатке Елена Винтоняк. Помогли в координации усилий Дмитрий Войтовский, Игорь Клыков, Александр Балакин, Анна Коверзнева, Дмитрий Фесюн.

Ключи от скорой передали вместе с депутатом Николаевского городского совета Еленой Кузьминой и заместителем Николаевского городского головы Анатолием Петровым. В ходе встречи обсудили актуальные вопросы жизни города и состояние здравоохранения. Понимание есть.

Благодарю каждого медицинского работника за вашу благородную кропотливую работу, за выдержку и профессионализм, за то, что днем и ночью вы боретесь за человеческие жизни и здоровье.

Николаевцы, держимся. Мы все – на передовой. И все ближе к нашей ПОБЕДЕ!» – написал нардеп в соцсети.