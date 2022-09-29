Президент Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра

В четверг, 29 сентября, в 81-ю годовщину трагедии Бабьего Яра Президент Украины Владимир Зеленский почтил память всех жертв массовых расстрелов мирного населения нацистами в оккупированном Киеве в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский возложил цветы к памятнику жертвам трагедии, расположенному на территории Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». Президент также почтил память евреев, расстрелянных нацистами в Бабьем Яру, установив лампадку у мемориального знака «Менора». Корзины цветов были установлены и к памятникам украинской писательницы Елене Телизе и казненным нацистами ромам

Кроме того, Владимир Зеленский осмотрел инсталляцию «Черный куб», посвященную 81-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Внутри куба установлен макет Бабьего Яра, на котором происходит визуальная проекция; также озвучиваются отрывки произведений украинских писателей, посвященных трагедии, а на мультимедийных экранах демонстрируются изображения, символизирующие трагические события Бабьего Яра.

Главе государства рассказали о том, как Национальный историко-мемориальный заповедник «Бабий Яр» работает над сохранением памяти об этой трагедии для современных и будущих поколений украинцев.

Владимир Зеленский подчеркнул, что мир должен сделать все для недопущения подобных трагедий и преступлений против человечности, которые, к сожалению, случаются и сегодня, в частности, на украинской земле.

«Любые антигуманные режимы представляют угрозу для всего человечества. Преступники, вызывающие такие трагедии, обязательно должны быть наказаны. Чтобы у диктаторов и тиранов не было желания повторять что-либо подобное в будущем», – отметил Президент.

Напомним, как Президент и Первая леди Украины почтили память украинских Героев и приняли участие в «Молитве за Украину».