В ОП прокомментировали угрозу применения россией ядерного оружия: «Мы понимаем, с каким государством имеем дело»

Комментируя угрозы российских официальных лиц пойти на применение ядерного оружия, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что «Украина воспринимает это серьезно, потому что мы понимаем, с каким государством имеем дело».

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Как отметил Михаил Подоляк, угрозы россии вызывают обеспокоенность не только в Украине, поскольку превентивный ядерный удар может создать прецедент для других стран мира.

«Если ядерное оружие будет использовано сейчас, в XXI веке, этот ящик Пандоры мы не закроем снова. Потому что есть много нестабильных политических режимов, которые воспользуются этой ситуацией и начнут спекулировать на ядерном оружии и будут пытаться использовать его в той или иной форме, поскольку они думают, что это допустимо», – сказал советник руководителя Офиса Президента.

Подоляк также добавил, что возлагает слабые надежды на возможность содержательных переговоров с рф в ближайшем будущем.

Он сомневается в том, что Москва готова добросовестно придерживаться обещаний, и убежден, что российские официальные лица хотят выиграть время для перегруппировки и укрепления позиций на поле боя.

«Россия постоянно говорит о переговорах в ультимативном стиле, но говорит только для внешней аудитории, потому что хочет обеспечить давление на Украину со стороны наших партнеров», - подчеркнул Подоляк.

Напомним, что ранее Зеленский на фоне ядерного шантажа рф вновь напомнил о перезагрузке международных институтов: «Таких угроз будет еще много».