Оккупанты поддерживают мобилизацию в россии, потому что боятся наступления ВСУ: «Пусть едут помогают»

Российский военный сказал, что поддерживает объявленную путиным мобилизацию, потому что боится наступления украинских войск на восток.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор оккупанта, опубликованный украинской разведкой.

- Дядько путин сейчас выступал, объявил мобилизацию. Так что жди. Сейчас приедут и Женька и Леха - все приедут.

- Да короче, с 18-ти до 30-ти лет - всех сюда.

- До 55-ти! Все, кто военнослужащие, военнообязанные, кто даже был на войне, отказались, уволились - все туда. Правильно-правильно, пусть едут нах*й помогают.

- Так ясен х*й потому что народу нет.

- Народу-то нет, конечно, я вот лично только «за», что путин объявил мобилизацию. Сейчас во-первых, Луганск и Донецк - в пятницу будут выборы, хотят присоединится к россии.

- Да-да-да.

- Ну будет ж*па, говорят, полная.

- Да, я говорю, сейчас вот у нас тоже говорят, что у хохлов будет наступление.

- Ну вот наверное, когда выборы будут. Вот и будут наверное наступать.

-Бл* п*здец, как бл* за*бало все меня уже нах*й бл* здесь, я х*й знает. Здесь бл*ть, сегодня живешь, нах*й а завтра нет бл*ть.