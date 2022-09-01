Посольство Италии в россии рекомендует своим гражданам покинуть страну

Гражданам Италии, находящимся в россии, рекомендуется покинуть страну, если их пребывание не необходимо.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Италии в россии.

«Из российской федерации в Италию и другие третьи страны путешествовать воздушным транспортом становится все труднее. В частности, ныне удивительно возросла стоимость продающихся авиакомпаниями билетов, а также есть сообщения о больших очередях на некоторых пограничных переходах, которые соединяют российскую федерацию с некоторыми соседними странами», - говорится в сообщении.

Посольство призвало граждан, находящихся в россии, планировать поездку за границу как можно заранее. В то же время, тем, кому необходимо покинуть российскую федерацию, предлагается как можно быстрее получить билеты в коммерческих компаниях.

Напомним, из россии за неделю мобилизации выехало больше мужчин, чем было отправлено на войну в феврале.