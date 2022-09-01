Умер известный николаевский тренер Сергей Корчинский, получивший тяжелые травмы после нападения в 2018 году.

Об этом сообщил Тарас Креминь на своей странице в Facebook.

«На 60-м году отправился в небесную аллею славы бокса Сергей Корчинский – знаменитый николаевец, ветеран спорта, заслуженный тренер Украины, лучший тренер Всемирной серии бокса, «крестный отец» чемпионов мира и участников олимпийских игр. Мы делали все возможное для Вашего выздоровления и реабилитации, поиска и наказания виновных в трагедии в 2018 году накануне международного турнира в Николаеве. Для меня Вы были символом борьбы, чести и порядочности, большого уважения николаевцам, каждому, кто умеет бороться и держать удар», - написал Креминь.

Также он опубликовал данные карты жены Сергея Корчинского Татьяны.

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Как известно, в апреле 2018 года возник конфликт между Сергеем Корчинским и Кареном Саркисяном. Нападающий нанес Корчинскому несколько ударов кулаком по голове, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушибы головного мозга тяжелой степени. После чего преступник скрылся с места происшествия.

Позже оказалось, что подозреваемый сбежал на территорию аннексированного Крыма. Из-за тяжелых травм Сергей Корчинский некоторое время находился в коме. Саркисяна объявили в международный розыск, а суд принял решение заочно избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

В марте 2020 года Саркисян сам сдался полиции. Дело находится на рассмотрении в суде.

Справка

Сергей Корчинский родился 18 января 1963 года в Николаеве.

Являлся тренером сборной Украины на Олимпиаде 2008 в Пекине. Дважды побеждал во Всемирной серии бокса (WBS), причем с разными командами. Становился чемпионом с итальянской командой Milano Thunder и казахстанской «Астаной Арланс». В октябре 2013 был признан лучшим тренером WSB.

Корчинский воспитал трех участников Олимпиад Сергея Деревянченко, Сергея Ковганко и Олега Машкина.