Система оповещения от ГСЧС заработает 1 декабря: население будут информировать о разных видах угроз

Тестирование системы экстренного оповещения Cell Broadcast завершено, в дальнейшем областные военно-гражданские администрации будут информировать население о реальных угрозах.

Об этом сообщил заместитель председателя ГСЧС по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Примуш во время брифинга.

«Мы завершили тестирование по всей стране, которое проводилось с 7 по 23 сентября. Всего за весь период тестирования мы отправили в каждом регионе восемь уведомлений», – сказал он.

Утоняется, что с декабря местные ОВА будут информировать население об угрозах на местах. В частности, о опасных погодных условиях, возможном выбросе радиации или других химических элементов, а также о срочной эвакуации.

Примуш добавил, что вместе с сообщениями будут поступать инструкции по дальнейшим действиям.

Напомним, как в ряде областей Украины с 7 сентября начали тестировать новую систему уведомления о ЧС.