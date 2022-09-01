Данилов анонсировал «фундаментальные решение для Украины» на срочном заседании СНАБО

В пятницу, 30 сентября, на срочном заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) планируется принять фундаментальные решения для Украины.

Об этом заявил секретарь Совета Алексея Данилова, передает «РБК-Украина».

«После Ставки (Ставки верховного главнокомандующего - ред.) состоится заседание СНБО, на котором будут приняты важные, я считаю, фундаментальные решения для нашей страны. Дождитесь завтра, и вы будете все проинформированы о том, о чем будем завтра говорить на СНБО, и какие решения будем принимать», - подчеркнул Данилов.