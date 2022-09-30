ВСУ ликвидировали в Херсоне «первого замглавы» ВГА Катериничева

Во временно оккупированном Херсне в результате удара ВСУ по месту скопления вражеской техники и личного состава погиб так называемый «первый заместитель председателя ВГА Херсонской области по безопасности» Алексей Катериничев.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Одно из попаданий пришлось в район судостроительного завода в микрорайоне «Остров», где россияне разместили военную технику и системы ПВО. По данным других источников, также был «прилет» по зданию на улице Марии Фортус в том же микрорайоне, где поселился личный состав противника.

В свою очередь, местный канал «Юг» со ссылкой на источники оккупантов сообщает, что в результате удара ВСУ по Херсону был ликвидирован так называемый «заместитель председателя ВГА» Владимира Сальдо.

Известно, что Катериничев проработал на должности первого заместителя главы военно-гражданской администрации Херсона чуть больше месяца. До этого он на протяжении 25 лет служил в пограничных войсках и в подразделениях ФСБ.

Напомним как в Мелитополе подорвали автомобиль с местной колаборанткой.