Гендиректор «Укрпочты» подписал «указ» о признании территории кремля новым отделением компании: «Если сегодня день прикольных приказов, то я тоже свой подписал»

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский подписал «документ» о том, что территория кремля в москве принадлежит «Укрпочте».

Фото указа гендиректор компании опубликовал в своем Telegram-канале.

В документе сказано, что приказ о признании территории московского кремля собственностью «Укрпочты» принят «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равных прав и самоопределения до сих пор неизвестного народа кремля, закрепленный в Уставе ООН, а также учитывая несоответствующее качество предоставления почтовых и других услуг народу россии, а также принципа, кто первый надел халат, тот и врач».

«Приказываю: 1. Признать независимость путина в.в. от здравого смысла.

2. Признать территорию московского кремля территорией АО Укрпочта и открыть там отделение для оказания почтовых и психологических услуг с индексом 10300.

3. Этот приказ действителен с даты его подписания», - сказано в документе.

«Если сегодня день прикольных приказов, то я тоже свой подписал», - добавил он.

Спустя несколько часов советующая отметка появилась в Google maps.

Напомним, как компания Google по ошибке перечислила «честному хакеру» четверть миллиона долларов.