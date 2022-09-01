Министр Резников прокомментировал вероятность вовлечения Беларуси в войну: «Это означало бы включить для Украины третий ленд-лиз»

Министр обороны Алексей Резников считает, что белорусские солдаты не имеют мотивации вступать в войну с Украиной, и в случае приказа своих властей воевать сложили бы оружие.

Об этом Резников сообщил в комментарии для hromadske, передает «УП».

По мнению министра, уровень пропаганды в Беларуси гораздо ниже, чем в россии, поэтому и «эффект промывки мозгов меньше».

«Я не понимаю, что должно мотивировать белорусов, чтобы сознательно идти воевать с Украиной, убивать и умирать непонятно за что. Даже если это будут офицеры, которые под присягой обязаны выполнять приказы, и якобы пойдут в атаку своими подразделениями. А кто гарантирует, что те подразделения, когда перейдут белорусскую границу, не поднимут руки, не сложат оружие и не скажут «украинцы, сябры вам не враги»?, - сказал он.

Резников добавил, що вступление Беларуси в войну означало бы «просто включить украинцам третий ленд-лиз и дать оружие нам уже белорусское».

«Поэтому, скажем так, риск есть, но его уровень я бы не превышал. Мне больше кажется, что глава Беларуси ищет баланс. С одной стороны, ему надо демонстрировать патрону [Владимиру Путину], что он как бы как-то с ним. Но с другой стороны, Лукашенко понимает, что это может быть окончательный уже тоже его финал», - добавил Резников.

В то же время он отметил, что опасность наступления с Беларуси «всегда есть», поскольку украинско-белорусская граница достигает 1200 км и в феврале с этой территории также было вторжение российскими войсками и авиацией. Однако не было зафиксировано, чтобы в войне участвовало «большое количество белорусских воинов».

«В некоторых неподтвержденных случаях, на Черниговщине местное население слышало в несколько первых дней нашествия, что военные в российской форме разговаривали с акцентом, очень похожим на белорусский. То есть, не исключено, что какие-то небольшие подразделения белорусов были в российской форме. Но буквально потом они исчезли. Других таких доказательств белорусских военных мы пока не имеем», - сказал Резников.

Однако министр подчеркнул, что в случае чего Украина готова отразить еще одно вторжение со стороны Беларуси.

«Наши Вооруженные силы, сектор безопасности и обороны, и пограничники, и Нацгвардия, мы все готовы. Там (на границе с Беларусью - ред.) есть наши подразделения. Мало того, мы прошли уже эту попытку нашествия. Знаем, где, как, когда и какие места», - заверил он.

Резников отметил, что украинско-белорусская граница «преимущественно очень сложная для свободной прогулки». По его словам, есть конкретные места, где можно пересечь границу, но они «абсолютно известны» Украине и находятся под огневым контролем.

Напомним, то ранее в ОП прокомментировали угрозу применения россией ядерного оружия: «Мы понимаем, с каким государством имеем дело».